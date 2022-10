Elden Ring skiller endelig PvP og PvE med ny oppdatering

HQ

Selv om jeg tror de aller fleste av oss i hovedsak storkoser oss med å løpe rundt og utforske eller slåss mot datakontrollerte fiender i Elden Ring hender det jo at andre spillere invaderer oss. Da er det litt kjedelig at utstyr man bruker ofte er langt fra like effektivt mot sistnevnte, men dette blir ikke et like stort problem fremover.

Dette siden du nå kan laste ned Elden Ring sin 1.07-oppdatering, og den største generelle endringen denne gjør er at styrke, utholdenhet, våpen, ferdigheter og slik skalerer seg forskjellig fra den vanlige PvE-delen og PvP-invaderinger. Enkelt sagt betyr dette at et våpen for eksempel ikke bruker like mye utholdenhet eller gjør like mye skade om du kjemper mot en annen spiller i stedet for en vanlig fiende. Denne endringen vil ha enda mer å si fremover siden den også lar fremtidige oppdateringer justere styrker og svakheter ulikt for PvE og PvP.

På toppen av dette både forsterker og svekker oppdateringen en rekke våpen og ferdigheter. For eksempel har Colossal Weapon blitt langt mer effektive på flere områder. Nærmere informasjon om disse endringene finner du her.