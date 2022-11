Elden Ring vant "Ultimate Game of the Year" på Golden Joysticks Awards

HQ

Golden Joysticks Awards er den største prisutdelingen der fans selv får lov til å kåre sine favorittitler fra året som har gått. I år feiret prisutdelingen 40-årsjubileum, og her var det Elden Ring som ble den store vinneren.

Det dystre rollespillet vant hovedprisen "Ultimate Game of the Year", og utvikler FromSoftware ble til og med kåret til årets studio. Elden Ring vant også prisene for beste visuelle design og beste flerspiller.

Selv om de fleste prisene er basert på stemmegivning fra fans, er det også tre kategorier som bestemmes av et panel. Her var det imidlertid ikke store forskjellen, da kritikerne også valgte Elden Ring som årets spill.

Beste Nintendo-spill var Pokémon Legends: Arceus, Stray vant beste PlayStation-spill, og Grounded tok den tilsvarende tittelen på Xbox. Det skal imidlertid sies at for eksempel God of War: Ragnarök og Pentiment ble utgitt for sent til å i det hele tatt bli vurdert.

Se alle vinnerne nedenfor:

Utvalgt av fans:





Best Storytelling - Horizon Forbidden West



Still Playing Award - Genshin Impact



Best Visual Design - Elden Ring



Studio of the Year- FromSoftware



Best Game Expansion - Cuphead: The Delicious Last Course



Best Early Access Launch - Slime Rancher 2



Best Indie Game - Cult of the Lamb



Best Multiplayer Game - Elden Ring



Best Audio - Metal: Hellsinger



Best Game Trailer - Goat Simulator 3 Announcement Trailer



Best Game Community - Final Fantasy 14



Best Gaming Hardware - Steam Deck



Nintendo Game of the Year - Pokemon Legends Arceus



PC Game of the Year - Return to Monkey Island



PlayStation Game of the Year - Stray



Xbox Game of the Year - Grounded



Most Wanted Game - Legend of Zelda: Tears of the Kingdom



Ultimate Game of the Year - Elden Ring



Kritikernes valg: