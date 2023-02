Elden Ring vil ikke diktere hva FromSoftware gjør videre

HQ

Det er ingen tvil om at Elden Ring er en enorm suksess, og nå vet vi at vi får mer ut av FromSoftwares største hit i Shadow of the Erdtree-utvidelsen. Hidetaka Miyazaki sa imidlertid etter DICE Awards at Elden Rings suksess ikke vil påvirke hva FromSoftware vil skape neste gang.

- Det er klart at Elden Ring er en kommersiell suksess, sier han. Miyazaki fortalte IGN. - Alle er klar over det, men det påvirker ikke helt hva vi skal lage videre. Vi fortsetter i utgangspunktet å lage spillet vi ønsker å lage, og det er vår policy. Det er veldig enkelt."

Miyazaki leter ofte etter inspirasjon i andre spill, og uttalte også at han har vært veldig imponert over ideene som er sett i titler som Escape from Tarkov.

