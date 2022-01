Elden Ring vil nok fullføres av flere enn Dark Souls og Sekiro

HQ

Hver gang Dark Souls-spillene eller lignende lanseres blir det snakk om hvor utfordrende eller vanskelige spill er. Derfor har vi allerede flere ganger sett diskusjoner om hvordan Elden Ring sin mer åpne verden vil påvirke dette, men nå er det tid å høre tankene til hovedskaperen selv.

Tim Turi fra PlayStation har nemlig hatt æren av å få snakke med Hidetaka Miyazaki/, "Game Director" på både Demon's Souls, Dark Souls, Dark Souls III, Sekiro: Shadows Die Twice og selvsagt Elden Ring, om mye rart, og da kommer de blant annet inn på hvor tilgjengelige og vanskelige disse spillene er. Heldigvis har Miyazaki noen betryggende ord for dere som frykter å stå bom fast eller aldri klare noe:

"Vi har ikke prøvd å senke vanskelighetsgraden i Elden Ring med vilje, men jeg tror flere spillere vil fullføre det denne gangen. Som jeg nevnte tidligere vil spillernes grad av frihet til å fortsette gjennom verdenen eller vende tilbake til en utfordring senere være elementer som jeg tror vil hjelpe personer med å komme gjennom spillet i et mer bedagelig tempo. I tillegg er det ikke et fokus på ren action. Spilleren har større valgfrihet i møte med for eksempel "field boss"-ene i oververdenen og hvordan de benytter sniking i ulike situasjoner. Vi har til og med redusert antall til ting du må gjennom for å kose deg med multiplayer, så vi håper spillerne omfavner ideen om å få hjelp fra andre. Derfor føler vi at prosentandelen som fullfører spillet vil øke denne gangen."

Hva synes du? Virker Elden Ring mer innbydende?