Elden Ring viser mye gameplay og lanseres i januar

Ryktene om at vi ville få se og høre mer om Elden Ring før april begynte å gå allerede mot slutten av 2020, men de viste seg å ikke stemme. Derimot stemte som forventet ryktene om at det etterlengtede spillet ville vises frem på kveldens Summer Game Fest-sending.

For nå har FromSoftware og Bandai Namco offentliggjort den første gameplaytraileren fra Elden Ring, og den viser blant annet spillets skifte over til en åpen verden med mulighet for å ri, studioets velkjente fokus på utfordrende kamper, enorme fiender og en drøss med mystikk, Det som nok uansett får flest hjerter til å virkelig slå er at spillet vil lanseres den 21. januar.