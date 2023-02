Elden Ring-jubileumsarrangement annonsert

HQ

Bandai Namco Nordics har annonsert et kommende arrangement for å feire det første jubileet til Elden Ring, som vil inneholde en fest og tilhørende livestream.

Jubileumsarrangementet finner sted den 25. februar i Stockholm, og ble annonsert på Twitter med løfte om mer informasjon snart.

Med en kunngjøring som dette vil fansen selvfølgelig umiddelbart tro at det er her vi finner ut om DLC eller Elden Ring 2. Dette virker imidlertid ikke som stedet for en slik avsløring, da arrangementet beskrives som en "community"-feiring, noe som betyr at det kommer til å bli litt mer lavmælt.

Det er selvfølgelig en sjanse for at noe kan bli avslørt, men det ser ikke ut til at dette arrangementet kommer til å bli noe mer enn en feiring av at det er et år siden Elden Ring først ble lansert.