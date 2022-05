Elden Ring-kartet har faktisk blitt endret en smule med hver store patch

HQ

Det er ikke uvanlig i spillverden at alle forandringer som skjer via oppdateringer ikke alltid dokumenteres av utviklerne. I mange tilfeller er det gjort bevisst for at spillerne skal få oppdage litt selv. Når det gjelder Elden Ring har kartet gjennomgått flere endringer over tid, dette kan være områder som er lagt til, pusset opp og endret. En kjent YouTuber i FromSoftware-sammenheng kalt "illusory wall" har sammen med andre FromSoftware-entusiaster vist disse endringene i en video. Det merkes umiddelbart at utviklerne på et senere tidspunkt valgte å endre og polere opplevelsen en god del. Spiller du Elden Ring kan det dermed være interessant å se litt nærmere på miljøene etter neste oppdatering.