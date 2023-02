Elden Ring-mod gjør spillet til Hogwarts Legacy

HQ

Hogwarts Legacy dominerer for øyeblikket salgslistene på alle plattformene det er tilgjengelig på, men i tilfelle du ikke har sjansen til å spille den ennå kan du prøve det i Elden Ring...På en måte.

Moden, som ble opprettet av Garden of Eyes, gir spillerne ha sitt eget flygende kosteskaft for å krysse Lands Between på. Det er også mange nye magiske formler.

Med tanke på at Elden Ring allerede har en god del magi og en magisk skole i Raya Lucaria har grunnlaget for en Harry Potter-crossover-mod vært der en stund, men å se det i aksjon viser hvor kul kombinasjonen av de to universene er.

Vil du fly rundt i The Lands Between på et kosteskaft eller er du for opptatt med å fortsatt spille Hogwarts Legacy? Sjekk ut mod-videoen nedenfor:

<social>https://www.youtube.com/watch?v=dTFpuaXqeWc&t=2s&ab_channel=GardenofEyes</social>