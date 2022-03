Elden Ring-oppdatering fikser nesten alt

HQ

Undertegnede er en av raringene som ikke har spilt Elden Ring enda siden jeg vet at FromSoftware-spill alltid sliter med bildeoppdateringen i starten, noe som også er tilfellet her. Spillet frister uansett veldig, så jeg håpet at den neste oppdateringen ville fikse en del på ytelsen. Dessverre blir tydeligvis ventetiden lengre enn håpet.

Nå kan du laste ned oppdatering 1.03 til Elden Ring, og skal vi tro listen over endringer fikser denne det aller meste. Med både nye kart-funksjoner, muligheten til å tilkalle hjelp flere steder, økt sannsynlig for at fiender vil gi oss Smithing Stone når de dør, en drøss med justeringer av både fiender og magiske egenskaper og mye mer du kan lese mer detaljert om under høres det ut som om det fantastiske spillet bare har blitt enda bedre selv om det ikke er et godt tegn at "bedre ytelse" bare nevnes kort nederst i et felt. Dermed kan vi nok ikke forvente enorme forbedringer på det området enda. Her er uansett alt oppdateringen gjør:

Additional Elements Added





Added a function to record an icon and the name of an NPC on the map when you encounter that NPC.



Added NPC Jar-Bairn.



Added new quest phases for the following NPCs: Diallos/ Nepheli Loux/ Kenneth Haight/ Gatekeeper Gostoc.



Added some summonable NPCs in multiple situations.



Increased the number of patterns of objects player can imitate when using Mimic's Veil.



Added night background music for some open field area.



Bugs Fixed





Fixed a bug that prevented summoned NPCs from taking damage in some boss battles.



Fixed a bug that sometime prevented the player from obtaining item after boss battle.



Fixed a bug that causes dialogue to be skipped when talking to NPCs and using custom key configurations.



Fixed a bug that causes the player to freeze when riding.



Fixed a bug that causes arcane to scale incorrectly for some weapons.



In situation where the player cannot obtain more than 2 talisman pouches, added talisman pouch to Twin Maiden Husks shop line up.



Fixed a bug that prevented the user from warping to sites of grace from the map at the end of the game.



Fixed a bug that prevented the player from moving to the next area after the battle with the Fire Giant.



Fixed a bug which causes some weapons to have incorrect scaling after strengthening.



Fixed a bug which causes some weapons to not use stat scaling.



Fixed hang-ups in certain occasions.



Fixed a bug which incorrectly displays multiplayer area boundary when playing online.



Fixed a bug that allows player to activate Erdtree Greatshield's weapon skill without absorbing an attack using a special combination of item and incantation.



Fixed a bug which causes Fire's Deadly Sin incantation to have different effect.



Fixed a bug with the Ash of War, Determination and Royal Knight's Resolve, where the damage buff will also apply to other weapons without that skill.



Adjusted the visual effect of Unseen Form spell.



Deleted the Ragged armor set from the game which was mistakenly obtainable in previous patch.



Fixed a bug that causes some hostile NPCs to drop Furlcalling Finger Remedy.



Fixed a bug that causes incorrect sound effect to play in some situations.



Fixed a bug which causes visual animation and hitboxes to not be displayed correctly on some maps.



Fixed bugs which causes incorrect visual and behavior for some enemies.



Fixed a bug that causes incorrect stat parameter for some armor.



Text fixes.



Other performance improvement and bug fixes.



Balance Changes