Elden Ring-regissør sier det er mye mer han fortsatt vil gjøre med spillet

FromSoftware utvider vanligvis spillene sine med en eller flere store utvidelser, og mange forventer at dette vil skje med Elden Ring også på et tidspunkt. Regissøren bak spillet, Hidetaka Miyazaki, ser også ut til å bekrefte at dette blir tilfelle.

Faktisk sa han det under takketalen sin for prisen som ble delt ut på The Game Awards nå nylig. Da Elden Ring fikk prisen for årets spill sa han følgende:

"Når det gjelder Elden Ring, har vi fortsatt flere ting vi ønsker å gjøre, så å få denne prisen oppmuntrer oss virkelig."

Høres ut som en ganske direkte referanse til mer konkret innhold i den verdenen, ikke sant?