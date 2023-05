Elden Rings Convergence-mod legger til hundrevis av nye trylleformler

HQ

Elden Ring sin Convergence har gått inn i offentlig alfa, og legger til hundrevis av nye magiske formler til spillet, samt mye annet innhold for å holde opplevelsen din i Lands Between frisk.

Nærmere bestemt er det 360 nye trylleformler å kose seg med, i tillegg til nye bosser, våpen og noen ekstra livskvalitetsfunksjoner,.

Din generelle progresjon vil også bli endret, og i stedet for å trenge heismedaljongene for å få tilgang til Forge of the Giants må du i stedet beseire visse bosser for å brenne Erdtree. Dette betyr at du vil kjempe mot Malekith tidligere enn vanlig, så forbered deg på det.

Sjekk ut hele listen over endringer her.