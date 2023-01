Elden Rings DLC-lekkasjer er nesten definitivt falske

HQ

Skjermbilder fra 4chan hevder å vise DLC-områder, våpen og rustningssett for Elden Ring. Imidlertid har disse siden blitt revet fra hverandre på nettet av dedikerte Elden Ring-kontoer som ser ut til å bevise at dette er falske lekkasjer.

Nå er ingenting sikkert her, og først i forrige uke ble det avslørt at Suicide Squad: Kill the Justice League ville ha et Battle Pass takket være 4chan. Men ifølge bevisene ser det ut til at disse skjermbildene bare består av en blanding av mods, ubrukte assets og områder utenfor grensene.

Det er også et forsøk på å sette inn et vannmerke nederst på hvert skjermbilde, men som du kan se i Twitter-innlegget ovenfor, dekker Bandai Namco-logoen bare et lite område av skjermen, når det faktisk bør være over hele.

Mange hevder å sitte på siste nytt om Elden Rings DLC, men vi kan ikke vite noe helt sikkert før From Software er klar til å kunngjøre noe selv.