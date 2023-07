Elden Ring's pave-skilpadde er nå en plysjfigur.

HQ

Hvis du noen gang har ønsket deg en plysjversjon av Elden Ring s paveskilpadde, Miriel, Pastor of Vows, så har vi veldig, veldig gode nyheter til deg. Det kreative teamet hos Youtooz har nemlig designet og produsert nettopp denne, og selger den for bare 29,99 dollar.

I beskrivelsen av figuren, som er 15 cm høy, står det: "Det store grønne og brune skallet hans beskytter den myke, men likevel utrolig robuste, skalerte, brune kroppen som dukker opp fra skallet. Beina og hodet hans strekker seg utover med et forsiktig smil, mens en hvit mitra sitter på toppen av hodet, og gullutsmykningen skinner like sterkt som Erdtees lys! Dette plysjdyret er fylt til randen med 100 % PP-bomull og er laget av vanlig minky, sublimert minky og skinnende materialer, helt perfekt til å kose med eller lære deg de villeste trolldomskunster og besvergelser!"

Høres for godt ut til å være sant, ikke sant? Vel, det er det på en måte ... for plysjen er foreløpig bare tilgjengelig i USA og Canada på grunn av lisensieringsproblemer, noe som betyr at interesserte fans i Storbritannia og Europa må vente og be til Miriel om at plysjen kommer til deres land.

Miriel-plysjen skal etter planen sendes ut mellom 9. september og 9. oktober.

Takk, PCGamer.