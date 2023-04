Elden Rings tøffeste boss ble akkurat mye lettere

HQ

Malenia er uten tvil en av tøffeste bossene i Elden Ring, for selv om om hun er valgfri har hun drept flere spillere enn noen annen fiende i spillet. Men med 1.09-oppdateringen ser det ut til at det nå er en enkel måte å slå henne på.

Som vist av Reddit-brukeren jdyhrberg kan begge Malenias faser nå tas på rundt et minutt hvis du bruker Morgott's Cursed Sword. Med spesialangrepet Cursed-Blood Slice kan du paralysere etter tre sving med sverdet. Bare få inn et kritisk treff og se helsen hennes smelte med blodtapet bygget opp av sverdet.

Du trenger mer enn bare Morgott's Cursed Sword for å ta Malenia ned så lett. Statistikkmessig bør Dexterity og Arcane være hovedfokusene dine, med Mind and Endurance som neste slik at du kan spamme Cursed-Blood Slice. Du bør også ha noen Bloodboil Aromatics for å gjøre ekstra skade.

Vil du prøve denne taktikken?