Elden Ring-skaperne lager visst nytt Armored Core

Som følge av suksessen FromSoftware har opplevd med Dark Souls-trilogien, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice og det kommende Elden Ring har det gått over åtte år siden vi fikk et nytt Armored Core fra dem. Studioet har likevel ofte sagt at serien ikke er død enda, noe vi nå muligens vet grunnen til.

En bruker kalt Red Liquorice på det populære internettforumet ResetEra hevder nemlig å ha sett et klipp fra et nytt Armored Core-spill FromSoftware jobber med og tatt en spørreundersøkelse i ettertid. Dessverre kan ikke vedkommende dele gameplayklippene siden de er merket på en måte som vil røpe hvem det er, men vi har i alle fall fått den skriftlige informasjonen de heldige fikk:

"Melange, et ukjent stoff som vil kunne avansere menneskets samfunn drastisk. I fortiden førte dette stoffet til en kosmisk katastrofe på planeten Bashtar som oppslukte stjernesystemene rundt, og til slutt var hele dets eksistens tapt.

Tiår senere ble Melange-reaksjonen atter en gang bekreftet på på planeten Bashtar. På leting etter det ukjente stoffet som burde vært tapt begynner spekulasjonene å bygge seg opp. Ulik grupper begynner å bli involverte: Myndighetene, selskaper, kultister og ukjente leiesoldater...protagonisten er en av dem.

Spillet er et TPS (tredjepersons skytespill) mecha-actionspill som lar deg bevege deg fritt i et overveldende kart som representerer en unik sci-fi-verden med dynamisk mech-action. Du vil møte sterke fiender og voldsomme kamper både på nært og langt holdt med skytevåpen og sverd.

Sci-fi-verdenen skapt av Hidetaka Miyazaki

FromSoftware sitt unike og dype verdensbilde og flerlagede historie. Satt på planeten Bashtar, en sci-fi-verden ødelagt av en planetomfattende katastrofe, med en overveldende følelse av storhet som bare mecha kan gi.

Et enormt felt som representerer en flerlagede verden

På et massivt og tredimensjonalt kart kan du føle skalaen til mecha-universet. Et bredt spekter av kart tilbyr en rekke utfordrende fiender og spesielt håndskapte situasjoner som er verdt å spille om og om igjen.

Føl spenningen på nært og langt hold

Dette spillet byr ikke bare på langdistanse kamper med skytevåpen, men også nærkamp-elementer som sverd og skjold som fører til ekstra spenning til gameplayet. Velg mellom offensive eller defensive taktikker under anspente og utfordrende kamper mot sterke fiender.

Tredimensjonal og dynamisk action

Spillet sine dynamiske tredimensjonale bevegelser er noe mennesker ikke kan imitere. Du kan bevege deg fritt rundt det omfattende kartet med den unike mobiliteten til en mech.

Høy grad av frihet i tilpasninger

Omkonfigurer kroppsdeler og våpen for å oppgradere mech-en din. Med en høy grad av tilpasningsmuligheter kan du bygge mech-en som passer din spillestil: fra en variant som fokuserer på nærkamper og smidighet til en variant som legger vekt på skuddstyrke for å tilintetgjøre svermer av fiender samtidig."

Her er det altså ganske mye tekst for å avsløre relativt lite, men det høres helt klart ut som klassisk Armored Core-gameplay bare i større områder og mer omfattende valgmuligheter. Brukeren selv beskrev gameplayklippene som Dark Souls-lignende siden det virker som om spilleren vekslet mellom å angripe og vike unna på samme måte, samtidig som at bossen var en god del større. Langdistanse-delen virket mer som Virtua On siden siktet var låst til fienden.

Siden spørreundersøkelsen også lot deltakerne velge hvilke navneforslag de likte best høres det ut som om spillet har kommet såpass langt i utviklingen at det mest sannsynlig ser dagens lys, så vi får se hvor lang tid etter Elden Ring FromSoftware venter før de bekrefter dette.