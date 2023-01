Elden Ring-spillere tror DLC kan komme snart

HQ

Elden Ring-spillere har oppdaget en ny oppdatering til spillets spilltestgren i Steam. Ettersom forrige gang dette skjedde var før colosseum-oppdateringen ble introdusert, tror mange at det kommer til å komme en ny innholdsoppdatering snart.

Dette kan være i form av et stort DLC-tillegg, som mange forventer med tanke på den store suksessen som Elden Ring er, men det er også sjansen for at FromSoftware bare kan legge til en annen form for innhold.

Gratis tilleggsinnhold fant veien inn i Sekiro: Shadows Die Twice i form av en boss rush-modus. FromSoftware har også tidligere sagt at det kommer til å legge til strålesporing på et tidspunkt, så det kan bare være å forberede seg på det tillegget.

Selv om internett umiddelbart har hoppet til muligheten for DLC som kommer snart, er det sannsynligvis lurt å ikke få håpene dine for høyt.

Takk, GamesRadar.