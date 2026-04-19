Elder Scrolls-fans er lei av å vente på et nytt spill, så de har laget sitt eget, med alt det rare fra Morrowind

HQ

Det er fortsatt noen år igjen til lanseringen av The Elder Scrolls VI, og mange fans er lei av å reboote Skyrim eller grave etter rykter om Bethesdas kommende fantasy-RPG. Folkene i NerveLabs har bestemt seg for å lage sitt eget, og etterligner kaoset på The Elder Scrolls III: Morrowind med sitt nye spill, The Lantern of the Laughless Saint.

Denne utvikleren / utgiveren har samlet mye oppmerksomhet på sosiale medier, og du kan se videoene deres som forklarer spillet på The Lantern of the Laughless Saint's Steam-side her. I likhet med Tainted Grail: The Fall of Avalon, The Lantern of the Laughless Saint tar sikte på å være et Scrolls-like, mens alle andre ser på Soulslikes.

Det har magi som skyter deg 5000 fot opp i luften og deretter lar deg falle ubarmhjertig i døden, merkelige fiender som kombinerer ville dyr, NPC-er som ser ut som lammelsesdemoner, lommetyveri, lockpicking, friheten til å drepe hvem du vil, og co-op. Det høres kanskje litt for godt ut til å være sant, men med en slik etterspørsel etter denne typen spill, kan NerveLabs kanskje få det til. The Lantern of the Laughless Saint er satt til utgivelse en gang i år.