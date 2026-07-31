Electronic Arts Fusjonen på 55 milliarder dollar forventes å være fullført allerede neste uke

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Selv om Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard King for svimlende 69 milliarder dollar fortsatt er det dyreste oppkjøpet videospillverdenen har sett, vil dette snart få en viss konkurranse når et konsortium av investorer planlegger å gjøre Electronic Arts til et privat selskap.

Den store utgiveren, som for det meste er kjent for sine sportsserier, er i ferd med å bli kjøpt opp av en investeringsgruppe som inkluderer Saudi-Arabias Public Investment Fund (PIF), Silver Lake og Jared Kushners Affinity Partners, alt til den svimlende prisen på 55 milliarder dollar.

Da avtalen ble kunngjort, lurte mange på om konkurranse- og reguleringsmyndigheter rundt om i verden ville forsøke å bremse prosessen, slik tilfellet var med Activision Blizzard King-avtalen, men siden dette ikke er en spillgigant som kjøper opp en annen, ser disse organisasjonene ut til å være mindre bekymret over EA-avtalen, og det er grunnen til at fusjonen, etter en ganske smidig oppkjøpsprosess, forventes å være fullført allerede neste uke.

Ja, allerede 4. august antas den enorme avtalen å bli sluttført. Ifølge Variety er dette avslørt i et dokument som ble sendt inn til SEC 30. juli, der det hevdes «at alle nødvendige godkjenninger fra reguleringsmyndighetene for å fullføre fusjonen er innhentet», noe som betyr «Electronic Arts forventer for øyeblikket at fusjonen vil bli fullført ved eller rundt børsens stengetid 4. august 2026.»

Så innen få dager kan vi forvente at EA vil være eid av en rekke nye personer. Hvordan dette vil påvirke selskapet gjenstår å se, men denne avtalen gjennomføres ved at EA påtar seg en enorm lånegjeld, noe som sannsynligvis betyr at det på et tidspunkt vil bli iverksatt kostnadsbesparende tiltak for å redusere utgiftene og øke inntektene for å betale tilbake lånet. Vil saudisk eierskap dessuten endre måten EA-spillene utvikles og tilbys på? Det vil bare tiden vise.