Electronic Arts gjør flere av sine patenter fritt tilgjengelige for bransjen

Electronic Arts har nylig gjort 23 av sine patenter åpent tilgjengelige for andre utviklere, slik at de kan brukes fritt uten risiko for søksmål fra selskapet. Disse omfatter avanserte verktøy for talegjenkjenning og -generering, som kan skape uttrykksfull tale ut fra tekstdata og etterligne spillernes stemmer basert på tidligere innsamlede data. Ett system bruker maskinlæring for å få en spillers stemme til å høres eldre ut, mens et annet kan tolke en spillers følelser og justere spillets bakgrunnsmusikk deretter.

Disse nyvinningene har som mål å forbedre spillopplevelsen for spillere med talevansker eller spillere som sliter med å uttrykke seg verbalt, ved å muliggjøre mer effektiv kommunikasjon som bedre representerer alder, følelser, språk og talestil.

I tillegg til disse patentene har EA også lansert en Unreal Engine 5-plugin som er utviklet for å hjelpe utviklere med å identifisere rammer som kan påvirke lysfølsomme spillere, slik at potensielle problemer kan oppdages tidlig i utviklingsprosessen.

Kerry Hopkins, en av EAs ledere, understreket selskapets engasjement for å gjøre spill mer tilgjengelige og inkluderende: "Vi mener at spill bør være tilgjengelige for alle, og våre bransjeledende team er alltid på utkikk etter nye måter å gjøre dette til en realitet på."

Dette initiativet bygger videre på Electronic Arts' tidligere innsats for å fremme tilgjengelighet i spillbransjen. Ved å fortsette å dele sine innovasjoner oppfordrer de bransjen til å samarbeide for å gjøre videospill mer inkluderende.