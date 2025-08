Elgato Facecam 4K lar deg bruke ekte kamerafiltre

HQ

Alle som noen gang har prøvd seg på strømming - eller til og med bare sett på noen strømmer - er sannsynligvis kjent med Elgato. Merket har skapt seg et navn på dette området, og nå er det tilbake med et helt nytt webkamera somgjør noe ingen andre webkameraer har gjort før: det støtter ekte filtre. Det nye Facecam 4K kommer med et 49 mm filterfeste, samme type som brukes til DSLR-objektiver. Så langt rapportene går, er dette første gang et webkamera noensinne har støttet denne funksjonen.

Det er posisjonert som et rimeligere alternativ til Elgatos flaggskip Facecam Pro, som selges for 199 USD. Det bruker en Sony Starvis 2-sensor og har et fast objektiv med en blenderåpning på f/4.0 - mindre lyssterkt enn Pro-modellens f/2.0, men likevel tilstrekkelig for de fleste oppgaver. Som med tidligere modeller er fokuset fast. Kameraet leveres med et personverndeksel, og Elgato tilbyr også filteralternativer fra tredjeparter. Med en enkel adapter kan brukerne til og med gjenbruke sine gamle DSLR-filtre. Facecam 4K støtter naturligvis Elgatos Camera Hub-programvare, slik at brukerne kan justere ISO, lukkertid, zoom og mer manuelt - og til og med lagre disse innstillingene direkte i kameraet.

Så, hvilket webkamera bruker du for øyeblikket - og frister dette nye Facecam 4K deg?