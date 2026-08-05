Eli Roth bekrefter at han brukte generativ AI i Ice Cream Man

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Hvis du har en hard linje mot bruk av kunstig intelligens i kunst og kreative prosjekter, vil du kanskje oppdage at det skumleste ved Eli Roths skrekkfilm « Ice Cream Man ikke er den sadistiske godteriselgeren eller de blodtørstige, besatte barna.

Etter å ha snakket med Polygon om en håndtegnet animasjonssekvens som ble brukt i filmen – et element Roth tidligere beskrev som en scene han tegnet selv og som han fikk hjelp av noen animatører til å gi liv med en «gammeldags, skjelvende følelse» noe som minner om «en gammel Mikke Mus-tegneserie», har regissøren nå bekreftet at generativ AI ble brukt i scenen.

I en ny oppdatering som Roth har delt med Polygon, forklarer han: «Jeg uttrykte meg feil. AI ble brukt i en svært liten del av noen få scener i filmen. Det var en mulighet der teknologi og kreativitet gikk hånd i hånd for å bidra til å gi liv til min visjon for filmen.»

Uttalelsen bekrefter at scenen var en av få der generativ AI ble brukt, mens de andre ennå ikke er avklart. Med tanke på at fans ofte kan være sterkt imot bruk av generativ AI i kreative prosjekter, må man spørre seg hvordan – eller om – dette vil påvirke filmens suksess på kino.