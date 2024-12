Eli Roth gir en oppdatering om Thanksgiving 2

Årets Thanksgiving både kom og gikk uten for mye dramatikk, komplett med en tilhørende Black Friday og alt det tilhørende salget. Thanksgiving 2023 blir til og med husket her i Europa takket være premieren på en skrekkfilm som heter Thanksgiving.

HQ

Den ble raskt svært populær og handlet om ettervirkningene av en Black Friday-shoppingtur som gikk fryktelig galt, og var fylt til randen med bestialske mord. Nå sier regissør og opphavsmann Eli Roth at planene for oppfølgeren er i full gang, og at innspillingen vil starte i mars.

Ofte har oppfølgere til storfilmer en tendens til å bli større og mer påkostet, men Roth mener det er feil vei å gå, og at han heller vil holde prosjektet stramt. I et intervju med IndieWire sier han:

"Vi øker innsatsen, men vi kommer ikke til å gjøre det med mer penger. Det holder det stramt og magert og tvinger oss til å ta beslutninger. Det er mye vi gjorde i den første filmen som vi ikke trenger å gjøre nå. Det kan bare være pay-off."

Han forklarer også at han ønsker å holde seg på tå hev med katt-og-mus-jakter som er vanskelige å gjennomføre, fordi det er viktig å utfordre seg selv:

"Jeg har funnet på ting som kommer til å være en utfordring. Og jeg vil at det skal være en utfordring å gjennomføre. For hvis jeg har funnet på ting som jeg tror vil gi de beste drapene, så kommer jeg til å gjøre det som om jeg aldri kommer til å lage en annen film igjen."

Vi får se om han lykkes neste høst om alt går som planlagt.