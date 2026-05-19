Elisabetta Dami, skaperen av Geronimo Stilton: "I dag er jeg mor til millioner av barn over hele verden"

Å jobbe med noe man elsker, er en luksus vi kjenner så altfor godt her. Det holder oss på jorda fordi vi innser at våre kjære rundt oss ikke alltid er like heldige. Men det er sjelden man hører et vitnesbyrd om ekte lidenskap for arbeidet sitt, særlig når man har formidlet den samme lidenskapen i ikke mindre enn 25 år (og mer til). Det var det forfatteren Elisabetta Dami, kjent over hele verden som skaperen av Geronimo Stilton-bøkene, formidlet til Gamereactor. Vi hadde muligheten til å møte henne ansikt til ansikt og chatte med henne under Comicon Napoli 26, i et intervju som du kan se med undertekster nedenfor.

La meg si med en gang at møtet var fylt av en helt spesiell energi, for fra første stund utstrålte Dami en aura av kontakt og varm kommunikasjon med mennesker i alle aldre. Nå som hun feirer 25-årsjubileet for starten på serien, som er oversatt til 53 språk, spurte vi henne om opprinnelsen til karakteren, "sønnen hennes", og historien har selvfølgelig svært personlige røtter.

"Jeg anser Geronimo som min sønn, så jeg er veldig glad i ham. Han kom fra hjertet mitt for mange, mange år siden; han ble født på et barnesykehus, som du kanskje vet, og siden den gang har mange ting endret seg fordi leserne våre forandrer seg. De nye generasjonene beveger seg mot nye mål, men vi blir hos dem for å følge dem på den vidunderlige oppdagelsen av livet, som er det største eventyret."

Da vi ba henne fortelle oss om den fødselen, fortalte Elisabetta oss om den på følgende måte :

"For mange, mange år siden oppdaget jeg at jeg ikke kunne få barn. Det var en vanskelig tid for meg, men da innså jeg også at jeg ønsket å uttrykke morsinstinktet mitt på en annen måte, så jeg begynte å jobbe frivillig på et barnesykehus, for å gi dem håp og mot, men også et smil, for det er viktig å smile sammen, det hjelper oss gjennom vanskelige tider."

Fra disse dagene som frivillig vokste ideen til figuren Geronimo Stilton frem, et verdensomspennende litterært og sosialt fenomen med over hundre bøker i hovedserien, og like mange spesialromaner, spin-off-serier og tegneserier.

"Jeg hadde aldri forestilt meg at det skulle bli en slik suksess (...) men alt kom fra hjertet mitt, og hjertet er veldig viktig, og fabelen min, historien min, fikk en lykkelig slutt, for i dag er jeg mor til millioner av barn over hele verden."

Vi vil gjerne benytte anledningen til å takke Elisabetta Dami nok en gang for hennes varme og hennes ord.