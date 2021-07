Elite Dangerous: Odyssey utsatt pÃ¥ ubestemt pÃ¥ konsollene

Det er ikke akkurat at Elite Dangerous sin omfattende Odyssey-utvidelse har fått en mindre god start på PC. En rekke massive oppdatering har forsøkt å rette på problemene, men det er fortsatt nok rot til at mange er ganske misfornøyde. Derfor har Frontier Developments tatt et vanskelig valg.

David Braben, grunnleggeren av studioet, har tatt til Elite Dangerous sitt offisielle forum for å både fortelle at flere oppdateringer er på vei og at de har bestemt seg for å utsette konsollutgavene på ubestemt tid. Grunnen til at han ikke ønsker å oppgi et nytt slippvindu er at utviklerne ønsker å forsikre seg om at PC-utgaven er nærmest feilfri før de fokuserer på konsollene. Derfor kan vi også forvente en rekke oppdatering av utgaven som allerede er ute de kommende månedene.