Elite Squad har fått ny trailer og lanseringsdato

Ubisoft har mange populære franchiser oppi ermet, og når et spillselskap råder over flere minneverdige karakterer og serier er det alltid gøy å se disse bli koblet sammen på en eller annen måte. Det er nettopp det Ubisoft har gjort med Tom Clancy-spillet Elite Squad.

Elite Squad er et kommende RPG-mobilspill som blander karakterer fra Splinter Cell, Rainbow Six, Ghost Recon og The Division. Her skal du som lederen av et femmannslag konkurrere mot andre lag i baner fra Tom Clancy-universet mens du også kan velge å kaste deg ut i spillets kampanje. I går under Ubisoft Forward fikk vi vite at spillet kommer til iOS og Android den 27. august via en ny trailer som du kan sjekke ut nedenfor.