Elizabeth Dulau fra Andor anser det å spille Lara Croft som en "drømmerolle"

Navnet Elizabeth Dulau er ukjent for mange, men hvis du nettopp har sett Andor, kjenner du til hennes første store rolle. Hun spilte Kleya Marki, conciergen i Luthen Raels antikvitetsbutikk. Kleya hadde imidlertid mange flere strenger å spille på, og hun var ikke redd for å gjøre en seriøs innsats på vegne av opprørerne.

Elizabeth Dulau har fått mye skryt for sin prestasjon, og det har blitt rapportert at rollen endte opp med å bli større enn den opprinnelig var tiltenkt nettopp på grunn av talentet hennes. Men hva kommer hun til å gjøre videre? Det vet vi ikke ennå, men takket være et intervju med Country & Town House har vi i det minste en idé om hvem den britiske skuespilleren kunne tenke seg å spille. På spørsmål om drømmerollen svarte hun:

"Ærlig talt, en drømmerolle ville faktisk være en slags actionhelt - en som Lara Croft! De som kjenner meg best, ville ikke bli overrasket over å høre meg si det. Som barn forgudet jeg figurer som henne og Indiana Jones, og løp rundt hjemme og kjempet mot innbilte skurker. Jeg hadde til og med en lekepil og -bue! Å se en kvinnelig rollefigur være så ubestridelig kul, smart og fysisk dyktig var så inspirerende for meg som barn, og livet mitt ville virkelig sluttet sirkelen hvis jeg noen gang fikk sjansen til å være det for andre barn."

Nylig ble det bekreftet at Sophie Turner skulle få æren av å spille Lara Croft i en TV-serie på Prime Video, som ble kansellert. Men hvis noen bestemmer seg for å gjenoppta arbeidet, virker Dulau klar til å påta seg ansvaret for å plyndre graver.