Elizabeth Olsen er "frustrert" over tapte roller grunnet MCU-ansvar

Elizabeth Olsen har medvirket i en rekke Marvel-filmer siden debuten som Wanda Maximoff i Avengers: Age of Ultron, og det har naturligvis gjort at det har vært andre roller hun har måttet si nei til.

Dette har imidlertid ført til en del frustrasjon gjennom årene, og i et intervju med New York Times forteller Olsen at det til tider har vært ganske kjipt:

"It took me away from the physical ability to do certain jobs that I thought were more aligned with the things I enjoyed as an audience member. And this is me being the most honest. I started to feel frustrated," she explained. "I had this job security but I was losing these pieces that I felt were more part of my being. And the further I got away from that, the less I became considered for it."

Hun forteller også spesifikt at hun var i ferd med å bli castet til Yorgos Lanthimos' The Lobster, men måtte gi fra seg rollen på grunn av Marvel-kontrakten, og det var "hjerteknusende".

Hun slår dog fast at hun gjerne fortsetter med MCU, så lenge historien er god.