Elizabeth Olsen, Miles Teller og Callum Turner sitter fast i et trekantdrama i A24s Eternity

Det ydmyke trekantdramaet er en velprøvd formel i film og TV, en formel som har overskredet generasjoner. Det er med god grunn at det gir god underholdning, og A24 har forstått dette.

I november i år bringer produksjonsselskapet David Freynes Eternity til kinoene, en film som er skrevet og regissert av filmskaperen selv, og hvor Elizabeth Olsen, Miles Teller og Callum Turner alle er fanget i et trekantdrama. Det er imidlertid en hake, da denne filmen foregår i livet etter døden...

I filmen ser vi hvordan Tellers rollefigur tilpasser seg til å være død, og han trodde han skulle tilbringe resten av sin overnaturlige tilværelse sammen med sin kone, spilt av Olsen, men blir overrasket når det avsløres at konas første ektemann (Turner) har ventet på at hun skal komme til etterlivet etter å ha dødd over et halvt århundre tidligere under en krig. Dette fører til at de to mennene kjemper om Olsen, og Olsen må bestemme seg for hvem hun vil vie sin evighet til; sin første store kjærlighet eller ektemannen hun bygde et lykkelig og langt liv med.

Dette fører selvsagt til at trioen må stå overfor en rekke situasjoner som er både kaotiske og sprø og følelsesladde og søte, alt mens Da'Vine Joy Randolph og John Early ser på fra sidelinjen som forvaltere som hjelper til med å forberede sjelene på resten av evigheten.

Premieren er satt til november, så sjekk ut den nyeste traileren for Eternity nedenfor.