Elizabeth Olsen ønsker å bringe House of M-historien til Marvel Cinematic Universe

Helt siden hendelsene i Doctor Strange in the Multiverse of Madness har fansen skreket etter å høre om skjebnen til Elizabeth Olsens Scarlet Witch, etter at hun fikk Mount Wundagore over seg for å ødelegge Darkhold og i bunn og grunn redde multiverset. Det store spørsmålet er om vi noen gang får se henne igjen, noe som virker mer sannsynlig enn ikke.

Siden Scarlet Witch utvilsomt vil vende tilbake på et eller annet tidspunkt, siden ingenting virkelig forblir dødt i multiverset, i hvilken type historie vil hun være med? Olsen har noen ideer, blant annet i form av å adaptere en historie som bringer sammen X-Men og Avengers. Det er House of M som Olsen ønsker å bringe til live i live-action-form, noe hun ga uttrykk for på LA Comic Con i helgen.

I følge ComicBook uttalte Olsen: "Jeg synes House of M er det kuleste. Jeg synes bare det kunne vært så gøy å forholde seg til X-Men og Avengers og 'Ikke flere mutanter'. Det hadde vært gøy."

House of M ser hva som skjer når Wanda mister kontrollen over sinnet sitt og omformer virkeligheten til noe som er mer behagelig for henne, en tilværelse der alle heltene får det de alltid har ønsket seg. Til slutt var det opp til en håndfull helter som hadde beholdt sin kunnskap om den sanne virkeligheten, som Wolverine, å bryte denne falske tilværelsen fra hverandre og bringe verden tilbake til det normale, en hendelse som fører til at Wanda igjen mister kontrollen og bestemmer seg for at verdens største problemer skyldes Mutants, en situasjon hun løser ved å ta kreftene fra Mutants rundt om i verden.

Det er ansett som en kontroversiell historie på grunn av hvor stor innvirkning den hadde på X-Men historiefortelling i årene som kom, og det er denne grunnen som sannsynligvis vil bety at House of M ikke er på kortene for Marvel Studios når som helst snart, da det å effektivt eliminere Mutants akkurat som de blir introdusert, virker som en ganske vill beslutning å ta.

Kunne du tenke deg å se House of M i live-action-form?