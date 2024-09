Elizabeth Olsen vender gjerne tilbake som Scarlet Witch hvis Marvel kan "bruke henne godt"

Siden Doctor Strange in the Multiverse of Madness i 2022 har vi ikke sett noe til Scarlet Witch. Vi er sikre på at hun ikke er død, for selv om hun var det, er det alltid en måte for karakterer å komme tilbake på takket være multiverset.

Så det virker som et spørsmål om når, ikke om, hun kommer tilbake, og Elizabeth Olsen virker absolutt klar for en ny periode kledd i rødt. "Det er en karakter som jeg elsker å gå tilbake til når det er en måte å bruke henne godt på", sa hun til Collider. "Jeg tror jeg har vært heldig som ble brukt på en god måte da jeg begynte. Jeg tror folk ikke visste hva de skulle gjøre med meg et øyeblikk der ... hvis det finnes en god måte å bruke henne på, er jeg alltid glad for å komme tilbake."

Olsen har vært med i Marvel Cinematic Universe siden 2015, da hun dukket opp i Avengers: Age of Ultron. Hun har fått sin egen spin-off-serie og vært med i mange filmer, men har ennå ikke fått sin egen solofilm. Kanskje det kan være på trappene når hun kommer tilbake, slik at hun kan slutte å bli kastet inn i rollen som sidekarakter eller skurk som forskjellige filmer trenger av henne.