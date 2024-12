Ella Purnell er ikke sikker på at hun ønsker å bli typecastet som videospilljenta

HQ

2024 har vært et utrolig sterkt år for Ella Purnell. I tillegg til å spille i Arcane og Fallout, har den britiske skuespilleren også spilt i dramaet Sweetpea, og om ikke lenge er hun tilbake på skjermen i Yellowjacket.

Foreløpig ser det ut til at hun i stor grad forbindes med videospillfilmatiseringene sine, men Purnell ser ikke ut til å være sikker på at det er dit hun vil at fremtiden hennes skal gå. I en tale på MCM x EGX 2024 (takk, PopVerse) åpnet Purnell opp om hvordan hun kan prøve å unngå å bli kjent som videospilljenta i fremtiden.

"Her er sannheten, og jeg føler meg skyldig når jeg sier dette, men jeg er ikke en gamer, og jeg vet ikke hvordan jeg har klart å lande to videospillfilmatiseringer som begge har vært gode. Jeg vet ikke hvordan det har skjedd, men det har det. Jeg vet ikke svaret," sa hun.

"Jeg tror faktisk jeg må holde meg unna videospillfilmatiseringer nå, for jeg kommer til å bli typecastet. Jeg kommer til å bli videospilljenta. Det finnes verre ting å være enn det, antar jeg."

Fallout vant nylig prisen for beste filmatisering på The Game Awards, så selv om Purnell ikke nødvendigvis ønsker å være videospilljenta, må hun i det minste holde seg til ett videospillprosjekt i overskuelig fremtid.