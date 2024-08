Ella Purnell om sin neste film: "Enten blir den det kuleste noensinne, eller så kommer den til å ødelegge karrieren min"

HQ

En av de heteste varene i Hollywood i dag ser ut til å være Ella Purnell, som etter å ha imponert i Yellowjackets og Fallout, som bare to eksempler, har blitt en svært populær stjerne. Det er dette som gjør nyheten om hennes neste prosjekt desto mer overraskende, ettersom det virker som en reell karriererisiko.

Ifølge Collider skal Purnell spille hovedrollen i en film om morderekkorn kjent som The Scurry. Filmen, som er regissert av Craig Roberts, er fortsatt tidlig i utviklingen, noe som betyr at fullstendig informasjon ennå ikke har blitt delt offentlig, men Purnell har i det minste antydet hvilken innvirkning den kan ha på karriereløpet hennes.

"Jeg elsker Craig Roberts. Jeg synes han er vanvittig talentfull. Hvis du ikke kjenner ham, bør du bli kjent med arbeidet hans. Han er en merkelig fyr. Og [The Scurry] kan leses litt som Shaun of the Dead, men den er det ikke. Han sa: "Jeg vet at alle vil at den skal være som Shaun of the Dead, men jeg skal gjøre den til Beau is Afraid". Og jeg sa: "Men den handler om morderekkorn". På en eller annen måte gjorde han det. Jeg aner ikke hvordan denne filmen kommer til å bli. Enten blir den det kuleste noensinne, eller så kommer den til å ødelegge karrieren min. Men jeg tror den kommer til å bli bra. Jeg stoler veldig mye på ham."

Gleder du deg til å se Purnell i kamp mot drapsekorn?