Elle Fanning henvender seg til OnlyFans for å tjene til livets opphold i Margo's Got Money Troubles

Margo Millet er ute på dypt vann, kan man si. Etter at hun blir gravid etter et engangsknull, er hun overlatt til seg selv, nå med et annet liv å ta vare på. Margo kommer ikke fra rike kår, men som datter av en profesjonell wrestler lærer hun snart at man må maksimere minuttene sine der ute i verden, og det gjør hun ved å starte et spirende OnlyFans.

Med bryterfaren som hjelper til, finner Margo raskt ut at hun har et talent for denne jobben, der hun lager innhold basert på graviditeten sin. Videoene hun lager blir litt rare, men ikke for NSFW etter traileren nedenfor å dømme, noe som sannsynligvis er bra hvis et familiemedlem kommer på deg mens du ser på dette showet når det lander på Apple TV.

Serien er basert på en bok med samme navn av Rufi Thorpe. Elle Fanning, Nick Offerman, Michelle Pfeiffer, Nicole Kidman, Greg Kinnear og Thaddea Graham fyller ut resten av rollelisten. Den lander 15. april på Apple TV.