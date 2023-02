Elle Fanning hyper opp Death Stranding 2

HQ

Elle Fanning, som skal spille en ukjent karakter i Hideo Kojimas Death Stranding 2, har nylig snakket litt om spillet og hva fansen kan forvente å se.

Uten å gå for mye i detalj i Kojimas Brain Structure- podcast forteller Fanning at spillet allerede "ser ganske fantastisk ut."

Men i Kojimas sinn tror Fanning at det kommer til å bli mye bedre. "[Death Stranding 2] ser allerede så enestående ut, det ser så ekte ut, men jeg vet at det kommer til å bli så mye bedre."

Kojima la i tillegg til at ny teknologi vil forbedre spillets tekniske aspekter. Han sier også at han ikke kan avsløre for mye akkurat nå, så det ser ut til at vi bare kommer til å få hint en stund til.