Elleve nye spill bekreftet til Mega Drive Mini 2

Det har vært kjent en stund at SEGA er i gang med en ny minikonsoll, denne gangen basert på den oppdaterte Mega Drive-enheten som ganske enkelt ble kalt Mega Drive 2. Nylig ble det bekreftet at den var på vei til USA også, og 23 av de totalt 50 titlene som medfølger ble avslørt.

Nå har ytterligere elleve spill blitt presentert, denne gangen til den japanske versjonen. Selv om det kan være noen forskjeller mellom japan og Vesten (og muligens også mellom vår europeiske versjon, når den annonseres), er utvalget vanligvis stort sett likt. Derfor kan det være interessant å vite at titlene under er med, i tillegg til de 23 som ble annonsert i lenken over.

Cartridge games:

Aah! Harimanada

Alien Soldier

Fatal Fury 2

Gyuwanburaa Jikochuushin Ha Katayama Masayuki no Majong Dojo

Spatter

Super Street Fighter 2: The New Challengers

Tatsujin

Sega/Mega CD games:

Final Fight CD

Lunar: Eternal Blue

Lunar: The Silver Star

Wondermega Collection

Mega Drive Mini 2 lanseres i USA 27. oktober, men det har som kjent ikke blitt annonsert offisielt ennå om komsollen kommer til vår del av verden også. Se en japansk presentasjon av spillene under.

