Sackboy: A Big Adventure får en The Last of Us: Part II-crossover i helgen, da Ellie og Abby inntar spillet som to gratiskostymer som spillerne kan legge til i sin samling. Denne crossoveren blir tilgjengelig på PlayStation Store den 26. september, og lar altså Sackboy kle seg ut som begge karakterene, hvilket inkluderer Ellies drakt med hennes ikoniske pil og bue, samt en hammer til Abby.

Se de på bildet under.