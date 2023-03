Ellies far kan fortsatt være i live i The Last of Us

HQ

The Last of Us avsluttet sin første sesong på HBO Max nylig, og ga oss en titt på noe vi aldri hadde sett i spillene for å starte den siste episoden. Nå vet vi skjebnen til Ellies mor, Anna, men fansen har fortsatt dvelende spørsmål om faren hennes.

Ellies far nevnes ikke i spillene eller showet, og mens Joel tar på seg den farsrollen for henne, har Neil Druckmann avslørt at Ellie faktisk har en pappa, og at han til og med kan være der ute et sted.

Ifølge Druckmann er det noe materiale av Ellies mor og far sammen, som ble skrevet da han planla et prequel-spill og/eller animert kortfilm for å forklare hvordan Ellie ble til. "Det var noen ting som ble skrevet for moren og faren da vi snakket med dette andre spillstudioet for potensielt å lage et helt Anna-spill... Jeg er motvillig til å si noe om det, for som jeg nå har funnet ut flere ganger, ser historier som jeg tror er feil og aldri vil se dagens lys, noen ganger dagens lys."

Det er usannsynlig da at vi vil se noe særlig til Ellies far fremover, men det er altså ikke umulig.

Takk, Variety.