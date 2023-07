Elon Musk avduker sitt nye AI-utviklingsselskap

HQ

Elon Musk vil satse stort på utviklingen av kunstig intelligensnce og har opprettet et nytt selskap for å utnytte dette nye digitale universet. Under navnet xAI melder den nylanserte nettsiden at selskapets nåværende mål (prisverdig, i hvert fall på papiret) er å "forstå universets sanne natur".

På samme nettsted presenteres det fremtidige teamet som skal lede prosjektets aktiviteter, med Dan Hendrycks, direktør for Center for AI Safety, et organ som sørger for sikker anvendelse av denne nye teknologien, som rådgiver. De andre kjernemedlemmene kommer fra andre AI-utviklingsselskaper som DeepMind, OpenAI, Google Research og Microsoft Research.

En diskusjon med Musk og de andre medlemmene av teamet vil finne sted i kveld kl. 22:00 CEST via Twitter Spaces, der de vil gi mer informasjon om målet sitt. xAI vil samarbeide tett med de andre selskapene i XCorp-konglomeratet, eid av Musk, som Tesla og Twitter, for å finne nye bruksområder for AI i fremtiden.

Hva synes du om Musk sin nye forretningssatsing?