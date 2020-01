Elon Musk hinter om The Witcher-spill til Tesla Arcade

Elon Musk er CEO for Tesla, og han er også litt av en spillentusiast, så derfor har Tesla laget flere samarbeid med diverse spillutviklere, som har resultert i at blant annet Cuphead er tilgjengelig gjennom Tesla-modellenes underholdningssystem, Tesla Arcade.

Noe tyder dog på at ambisjonsnivået er litt høyere, for Elon har tydeligvis blitt inspirert etter å ha sett The Witcher på Netflix, da han spurte sine følgere på Twitter om de ville være interesserte i å spille et av spillene i deres Tesla-biler.

85.4% av de 690.248 stemmene som ble avgitt sa "Yes (tosses coin", og CD Projekt REDs offisielle Twitter-konto publiserte etterfølgende et morsomt bilde for å illustrere problemet som kan komme av dette - distraksjon.

Om Elon faktisk mener alvor vites ikke.