Elon Musk krever slutt på donasjoner til Wikipedia på grunn av DEI-initiativer

Verdens mest eksentriske milliardær fortsetter sin kampanje mot Wikipedia, et nettsted han har kritisert flere ganger tidligere, og som han nå angriper på nytt for dets bruk av midler til såkalte DEI-initiativer. Musk hevder at nesten 30 % av Wikipedias årlige budsjett går til dette, og oppfordrer nå sine følgere på X til å slutte å donere penger til leksikonet inntil balansen blant redaktørene er gjenopprettet.

Musk har tidligere uttrykt misnøye med Wikipedia. I fjor tilbød han seg å donere en milliard dollar hvis de skiftet navn til Dickipedia, noe som var en reaksjon på at han mente nettstedet var blitt for "woke". I et nylig innlegg på X skriver Musk at dette tilbudet fortsatt står ved lag.

Wikipedias grunnlegger, Jimmy Wales, har tidligere forsvart plattformens retningslinjer og understreket viktigheten av mangfold og inkludering for å sikre et nøytralt og omfattende leksikon.