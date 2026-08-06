Elon Musk mener at Starlink kan levere størstedelen av verdens internettilgang innen 10 år

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Selv om SpaceX først og fremst er kjent som et romfartsselskap som hyppig sender opp romfartøy i bane rundt jorden og videre ut i rommet – ofte med satellitter om bord – består selskapet også delvis av Starlink, som er Elon Musks satellittbaserte internettjeneste. Systemet fungerer ved å fjerne behovet for kablet infrastruktur som kobler et hjem til lokale bredbåndsleverandørers stasjoner og transporterer data gjennom en rekke ultrahurtige kabler, og i stedet overføre data trådløst via satellittforbindelser, noe som teoretisk sett baner vei for internettilgang i isolerte og landlige områder.

Selv om teknologien er på plass og brukes av noen, foretrekker mange fortsatt den tradisjonelle bredbåndsinfrastrukturen som allerede finnes, av hensyn til pålitelighet og enkel tilgang. Musk mener imidlertid at dette vil endre seg i løpet av det neste tiåret, og hevder at Starlink kan levere størstedelen av verdens internett innen 10 år.

Dette delte Musk i den nylige finansrapporten for SpaceX, der han forklarte følgende: «Det er ikke utelukket at Starlink på et tidspunkt vil levere størstedelen av verdens internettilgang, i hvert fall i land der vi har lov til å operere – noe som gjelder de aller fleste land – innen mindre enn 10 år.»

SpaceX som selskap i sin helhet rapporterte nylig et tap på 541 millioner dollar i forrige kvartal, men dette er halvparten av tapet selskapet pådro seg i samme periode året før. På samme måte har inntektene for romfartsselskapet økt med 90 % til 7,8 milliarder dollar, noe som viser fortsatt vekst i selskapet, som fortsetter å utfordre som en ledende aktør innen romfart, telekommunikasjon og kunstig intelligens.