Elon Musk ønsker å bringe Steam-spill til Tesla-biler

Hvis du er den heldige eier av en Tesla, så kan du allerede spille flere moderne spill via bilens sentrale skjerm, som The Witcher 3: Wild Hunt og Cuphead. Men du har ikke tilgang til hele Steam-biblioteket ditt, men det ønsker CEO Elon Musk å gjøre noe med i fremtiden.

Nylig ble han spurt, via Twitter selvfølgelig, om hvordan det går med å ekspandere listen av tilgjengelige spill via Tesla-biler, og her svarte han:

"We're working through the general case of making Steam games work on a Tesla vs specific titles. Former is obviously where we should be long-term."

Det svaret kommer som en overraskelse for mange, ettersom han ikke tidligere har sagt noe om at dette er en prioritet.