Elon Musk saksøker Colorado på grunn av AI-regulering

Vi får enda et AI-relatert søksmål, da Elon Musk ifølge Financial Times har bestemt seg for å saksøke staten Colorado fordi en ny AI-systemregulering "krenker første endringsrettigheter" via selskapet hans xAI som eier AI-systemet Grok, mest kjent for ikke alltid å være enig med eieren.

Mens slike saker vanligvis handler om ytringsfrihet i forbindelse med ærekrenkelser, hevder xAI at delstatslovgivningen som krever at delstatens innbyggere skal beskyttes mot "algoritmisk diskriminering" i en rekke sektorer, blant annet utdanning og helsevesen. Dette vil skape presedens, ettersom Colorado er den første delstaten som innfører en slik lovgivning når loven trer i kraft i juni i år.

xAI hevder at "bestemmelsene forbyr utviklere av AI-systemer å produsere ytringer som staten Colorado misliker" - noe domstolene nå må se nærmere på. Selv om lokale statlige reguleringer av kunstig intelligens har vært et vedvarende problem når det gjelder ytringsfrihet, anses den spesifikke Colorado-loven i stor grad å bidra til å styrke forbrukernes rettigheter, og spesielt til å unngå fordommer og diskriminering via algoritmer, ettersom den spesifikt slår fast at konstitusjonelle rettigheter som den første grunnlovsendringen ikke er begrenset.