Elon Musk spør Twitter om han bør trekke seg som sjef

Elon Musk har nok ikke akkurat vært særlig konstruktiv som sjef for Twitter, og man kan argumentere for at selskapet er en del svakere nå enn før han tok over som eier og leder.

Det er ting som tyder på at kritikken begynner å gå inn på ham, for nå har han startet en avstemning som skal avgjøre om han fortsetter eller ikke.

I skrivende stund lener meningsmålingen mot at han bør trekke seg, men det vites ikke om det betyr at han vil selge, eller om han bare vil fortsette som eier og finne noen andre til å styre selskapet.