Elon Musk uttaler at han bare gjennomførte Twitter-oppkjøpet på 44 milliarder dollar fordi han måtte

Hele Elon Musk-Twitter-prøvelsen har vært vill. Fra den opprinnelige kunngjøringen om at milliardæren ville anskaffe den sosiale medieplattformen for 44 milliarder dollar, til hans forsøk på å trekke seg ut av avtalen, til fullføringen av avtalen og deretter de forskjellige (og ofte motstridende) beslutningene han har tatt som en del av hans forvaltning mot denne nye æraen av Twitter. Det har mildt sagt vært en reise.

Og Musk er godt klar over det, som i et nylig intervju med BBC, avslørte milliardæren at han bare fullførte den massive transaksjonen fordi en dommer var i ferd med å tvinge ham til å gå gjennom den. For å legge til dette, forsvarer Musk til og med sin tilnærming til å drive den sosiale medieplattformen, og uttalte at "dette har ikke vært en slags fest".

Han går videre for å merke seg at arbeidsmengden har vært ganske stor, og at det ofte betyr at han sover på en sofa i biblioteket til Twitters hovedkvarter, og at mens ting har gått " rimelig bra" i det siste, er han klar over at hans mønster av tweeting ofte lander ham i varmt vann.

– Har jeg skutt meg selv i foten med tweets flere ganger? Ja. Jeg tror jeg ikke skal tweet etter 3am.

Musk berørte selv litt om Twitters økonomi, og uttalte at plattformen er "omtrent breakeven" etter oppkjøpet, og at prosessen med å redusere arbeidsstyrken med 80% fra 8,000 ansatte til rundt 1,500 ikke hadde vært lett.

Hva har du tenkt om Twitter helt siden Musk tok over sosiale medier-giganten?