Elton John slutter seg til det sjeldne selskapet som den nye EGOT-innehaveren

Det ultimate målet for en artist er å bli EGOT-innehaver. Det betyr at vedkommende ikke bare har vunnet en Emmy, men også en Grammy, en Oscar og en Tony, og for å oppnå en slik bragd må vedkommende bevise at han eller hun er fremragende i kritikernes og prisutdelernes øyne innen film, musikk, TV og scene. Det sier seg selv at det er svært få som noensinne har klart denne bragden, og frem til nattens Primetime Emmy-utdeling var det bare 18 personer som hadde blitt kjent som EGOT-innehavere.

Nå er listen oppe i 19 personer, ettersom Elton John endelig har fått en Emmy for showet sitt Farewell from Dodger Stadium, som ga ham prisen for Outstanding Variety Special under showet.

Når det gjelder hvor han har vunnet sine andre priser, har John vunnet Grammy flere ganger takket være sin strålende musikalske karriere, og han har også vunnet Oscar to ganger for The Lion Kings Can You Feel the Love Tonight og Rocketmans (I'm Gonna) Love Me Again, i tillegg til at han har vunnet en Tony for musikken til Broadway-musikalen Aida.

Takk, Daily Mail.