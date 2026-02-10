Embark Studios-sjef: "Vi har to nye spill under utvikling"

HQ

Patrick Söderlund og hans Embark Studios hadde et fenomenalt 2025, med ARC Raiders som ble en enorm suksess og klarte ikke bare å bli en forbigående trend, men også å beholde et stort fellesskap.

Dette har selvfølgelig gitt studioet et stabilt økonomisk fundament, og i et intervju med IGN innrømmer han at Embark "kan leve lenge på pengene som ARC Raiders har generert, og det gir økonomisk sikkerhet og ansettelsesstabilitet for menneskene som jobber der." Dette har også åpnet muligheter for fremtiden, og Söderlund avslører at de for tiden jobber med ikke mindre enn to nye prosjekter :

"Vi utvider studioet vårt, vi ansetter folk, vi ønsker å bygge mer av ARC Raiders, vi ønsker å bygge mer av The Finals. Vi har også to nye spill under utvikling som vi håper å bli ferdige med en dag."

Vi gleder oss selvfølgelig til å se hva disse spillene kan bli, men ikke alle pengene vil gå dit. De ansatte som var med på å lage ARC Raiders vil få sin rettmessige andel:

"Forhåpentligvis kan vi ha konkurransedyktige lønninger og gode bonuser til de som har gjort alt dette harde arbeidet og fortjener å bli tatt godt vare på."

Selv om flerspillertitler i en eller annen form er det mest sannsynlige, kan det selvfølgelig være at de jobber med noe helt annet. Hva slags spill håper du Embark vil ta fatt på neste gang?