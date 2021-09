Embr er dagens GR Live-spill

HQ

HQ

Selv om vi har sett en håndfull brannmann-spill gjennom årene som The Ignition Factor og Fahrenheit, har ingen tatt tak i konseptet på samme komiske måte som det nylig utgitte Embr. Embr, akkurat som Overcooked og Moving Out, er et kaotisk partyspill der du skal løpe inn i brennende bygninger for å redde hjelpeløse teknologiavhengige sivile. Som du kanskje kan forestille deg, er det mye som kan gå galt her, ettersom bygninger sakte vil kollapse over tid, og du må håndtere andre farer som giftig gass og elektriske ledninger.

Hvis du har lyst til å se oss spille gjennom de første to timene av spillet er det som vanlig bare å surfe innom vår GR Live-side fra klokken 16 når vi setter i gang.