Embr slippes på konsollene i september

Til tross for å være en barndomsdrøm for mange finnes det ikke veldig mange spill hvor man slukker branner, så det er ikke rart at Embr har blitt godt mottatt på Early Access. Nå er det også snart tid for at enda flere får prøve seg mot flammene.

Curve Digital og Muse Games avslører at Embr vil forlate Early Access og lanseres skikkelig den 23. september. Som om det ikke var nok kommer det da også til PlayStation 4, Xbox One og Nintendo Switch.

Denne ferdige utgaven vil innehold to nye distrikter som byr på 12 områder å redde, 13 nye verktøy for å hjelpe med jobben og 5 nye moduser for litt mer variasjon, samt flere vanskelighetsgrader og kosmetiske belønninger. Siden konsollene også blir involvert nå er det også greit å nevne at spillet vil støtte spilling på tvers av plattformer, så det bør ikke bli et problem å finne andre brannkonstabler på lanseringsdagen.