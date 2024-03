Embracer: Det er "for tidlig" å begynne å kjøpe utviklere igjen

HQ

I flere år virket det som om Embracer kjøpte spektakulære IP-er, utviklere, utgivere og andre typer eiendeler på månedlig basis. Men i fjor stoppet det opp da pengene tok slutt, noe som førte til et sterkt kritisert restruktureringsprogram med en flom av oppsigelser, stengte utviklere, nedlagte spill og frasalg.

Så sent som i går ble det bekreftet at Embracer nå også har solgt ut Borderlands-utvikleren Gearbox, og i den forbindelse hadde konsernsjef Lars Wingefors et finansielt møte med investorene sine, der han forklarte at restruktureringen nå er over. Han ble deretter spurt om de vil begynne å kjøpe opp nye studioer og utgivere igjen, noe han ikke utelukket, men svarte at tiden ikke er inne for det ennå:

"Vi ønsker å gjøre flere [fusjoner og oppkjøp] - jeg tror det er altfor tidlig å begynne å snakke om å starte M&A-motorene igjen."

Han fortsatte med å forklare at Embracer nå vil jobbe med å få hele organisasjonen til å fungere bedre, og fremfor alt gi ut bedre spill:

"Nå er vi i sluttfasen av vurderingen av konsernets fremtid, og det er vårt høyeste fokus og prioritet - hvordan vi organiserer og strukturerer oss og utnytter de ressursene vi har i konsernet, og hvordan vi får dem til å fungere bedre sammen, og hvordan vi utnytter de ulike funksjonene bedre, det tror jeg er vårt fokus akkurat nå, for å øke lønnsomheten og kontantstrømgenereringen, rett og slett ved å lage bedre produkter og spill."

Hva tenker du om dette? Forventer du at de vil begynne å kjøpe nye eiendeler når økonomien peker i riktig retning igjen?

Takk Rock Paper Shotgun